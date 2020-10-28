台中水湳轉運中心歷經多次變更，新方案與先前差異極大。市議員楊正中28日質詢說，新方案與先前差異極大，市府是否評估過商業及車流需求？又是否具有前瞻性？勿把改置重大建設計畫當兒戲。交通局長葉昭甫強調，水湳轉運中心營運首重月台調度效能，透過行控中心智慧化管理等，提升服務品質。

楊正中說，水湳經貿園區有六大亮點，但六大亮點要是人潮進不去、交通不便捷，這些建設亮點都是白搭；水湳轉運中心好事多磨，歷經3任交通局長，每任想法不同，量體由矮變高、由高變矮。葉昭甫接手後，重新定位為「北水湳、南烏日」，口號喊得很響亮，但運量的評估、車流與商業的需求等等，卻無相關數據與資料。

楊正中比較兩任局長方案，調整後量體改為地上2層、地下3層；該基地容積率達500％，如只蓋2層恐嚴重浪費土地利用空間；現有的轉運中心並未評估商業需求。他說水湳經貿園區未來發展潛力很大，即便交通局說本案分二階段進行，第二階段市府也預計要以民間開發方式，連同旁邊的商辦大樓一起蓋。

楊正中強調，現有的評估是否符合未來前瞻發展？交通局應向市民說明前後方案差別，以及提供相關評估報告；否則花7千多萬做規劃設計，結果蓋了卻不符需求都是浪費公帑。

葉昭甫表示，水湳轉運中心總經費約25.29億元，預計於明年底開工、2024年啟用，第一階段由市府先興建地上2層、地下3層的轉運中心，規劃國道客運20席、市區公車12席，國道客運全日雙向約1,120班次；第二階段預留結構可再增建至地上7層，可併同基地南側商業大樓採BOT招商開發。

葉昭甫強調，水湳轉運中心營運首重月台調度效能，透過行控中心智慧化管理，嚴密監控車輛離站及停靠時間，提升服務品質；水湳轉運中心將與機場捷運車站共構轉乘，成為水湳經貿園區交通樞紐，串聯園區創研基地，整合前店與後廠，屆時將可吸引民間投資，提升招商的可行性。

(中時 )