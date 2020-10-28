萊豬明年一月開放進口，花蓮縣府態度和立場就是「零檢出」，已修訂花蓮縣食品衛生安全管理自治條例，送議會審議。不過，與花蓮同樣立場的多個縣市政府，都收到行政院公文，指零檢出與罰則牴觸中央法規，花蓮縣府為此表示，食品衛生管理係地方制度法自治事項，受憲法制度性保障，有正當合理關聯。

花蓮縣政府今天表示，已收到行政院公文，告知相關自治條例零檢出與罰則牴觸中央法規，要求在明年1月1日前檢討修正，不過，縣長徐榛蔚今明確表示，花蓮縣政府的態度就是「零檢出」立場，並推動「訂標章、買在地、護健康」。

徐榛蔚表示，已修訂花蓮縣食品衛生安全管理自條例，增列規定肉品不得檢出乙型受體素（瘦肉精），並訂定相關罰則，將儘速送議會審議通過。未來如中央以自治條例牴觸中央法規，不予核定，徐強調，縣府將依地方制度法第43條及司法院釋字第527號解釋依規定據以聲請解釋，企盼中央政府不要忽視養豬農的權益及守護人民的健康。

(中時 )