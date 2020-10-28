新冠肺炎大流行，目前全球確診人數已經達到4600萬，是台灣總人口兩倍，如今也傳出國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）病毒檢測呈陽性的壞消息。

FIFA在周二透過聲明表示，英凡提諾出現輕微狀，並且迅速讓自己進行隔離，接下來至少10天不得與他人接觸，這幾天和這位50歲瑞士律師互動過的人，也必須採取相關措施來防疫。

外電指出，英凡提諾在新冠肺炎疫情爆發後，大概為了會議旅行過幾次，上個月也前往美國白宮，出席以色列、阿拉伯聯合大公國和巴林三國關係正常化的簽約儀式，他的確診消息是因為瑞士媒體公布確診病例才曝光，瑞士目前全國有12萬7千人確診，從上周五開始，超過2萬3千人確診。

除了國際足總主席英凡提諾，國際足壇也有不少知名球員確診，例如葡萄牙C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、巴西內馬爾（Neymar）、阿根廷狄馬利亞（Angel Di Maria）這幾天也有報導前兩屆世界足球先生、巴西名將羅納迪紐確診。

(中時 )