暨大「暨南之心 懷抱千里：25年校史」於28日出刊，紀錄學校從篳路藍縷到如今壯大的點點滴滴（黃立杰攝）

今年適逢國立暨南國際大學建校25年，暨大特於28日舉辦校慶活動之一「暨南之心 懷抱千里：25年校史」出刊發表會，在廣羅群書的圖書館舉辦講座，回顧四分之一世紀以來，暨大的發展榮光。

暨大25年校史出刊發表會，由校長蘇玉龍主持，本次活動實屬難得，暨大4位前校長親臨會場參與，包括第1任校長袁頌西、第2任校長李家同、代理校長徐泓以及現任（第6、7任）校長蘇玉龍，會中與所有貴賓校友一起慶祝、共同回憶，也同時見證暨大的發展；而第3任校長張進福則以預錄影片方式，參與本次盛會。回顧見效點點滴滴，每位校長雖個性迥異，但都是性情中人，認為暨大的歷史，走過震盪後更顯美麗。

暨大25年校史由校內歷史學系編纂，記載暨大篳路藍縷的建校歷程；世紀921大震的考驗與災後的復原重建，不僅重建校園、更重建了與在地的共同體意識；而後暨大持續深耕在地並深化鏈結國際，追求卓越與永續的校務發展，如今已享譽中台灣，吸引許多國內外莘莘學子。

校慶活動另一個重頭戲是已成為暨大傳統的「春季健行」，原於每年三月間舉行的春健，今年因疫情緣故改至十月，與校慶活動結合舉行，活動盛大且溫暖，過程充滿歡笑。

(中時 )