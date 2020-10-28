集集鎮萬聖節活動，由幼幼班的小小孩開場舞表演，隨歌曲擺動的模樣，逗趣又可愛（集集鎮公所提供／黃立杰南投傳真）

南投集集鎮近年戮力於在地轉型，舉辦大小活動凝聚社區意識，逐漸打造出歡樂小鎮的活潑氣質。10月底適逢西洋萬聖節，28日鎮公所大門口，集合了許多幼稚園小朋友，同慶萬聖節驚喜熱鬧的氣氛，以搞怪的打扮帶動地方人氣。

集集鎮長陳紀衡表示，感謝集集鎮立幼稚園和喜年來食品一直以來大力支援鎮公所大小事，幼兒園為了讓小朋友萬聖節充滿驚喜，準備許多食物和衣服，讓小朋友吃喝玩樂，但陳紀衡也提醒小朋友，吃完糖果餅乾要記得刷牙，好好愛護牙齒。

隨著時序漸漸步入10月底，受到近年西方文化的影響，台灣萬聖節的氣氛也越來越濃厚，吹進集集鎮。集集鎮立幼兒園，28日上午於集集鎮公所前舉辦「萬聖節金搞怪變裝」活動，由幼兒園長率全體幼兒園師生，裝扮成各式造型進場，並由幼幼班的小小孩開場舞表演，隨歌曲擺動的模樣，逗趣又可愛。

今年鎮公所不只發糖果，更給小朋友一人一盒金牛角，將金牛角套在手指上面當作指甲，為萬聖節打扮增添了一點趣味。集集鎮民代表會也在主席的帶領下，特別精心打扮，發給小朋友糖果一同歡樂，許多小朋友跟鎮長不約而同地裝扮成南瓜，萌樣讓人融化，氣氛一團和樂。

(中時 )