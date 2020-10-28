旺季效應及大陸十一長假提前拉貨貢獻，長興（1717）9月營收與營業利益齊創年度單月新高；9月自結稅前盈餘3.7億元，年增50.78％，前三季稅前盈餘21.52億元，每股稅前盈餘1.74元。伴隨合成樹脂、電子材料、特用材料三大事業穩定發展，部分新產品也將於第四季陸續進入量產，營運蓄勢推進。

長興表示，第三季為電子材料、合成樹脂的傳統旺季，整體出貨隨之提升。其中，9月營收35.13億元，創今年新高，主要來自於合成樹脂、特化材料出貨增加；影響所及，9月營業利益3.44億元，年成長45.44％，創今年新高，稅前盈餘3.7億元。

展望後市，大陸是長興合成樹脂產品的最大市場，受惠大陸經濟持續復甦，加上十一長假前的拉貨，9月出貨顯著成長；光固化應用等特化材料則在全球需求回升之下，出貨穩定成長。電子材料部分，長興為全球乾膜光阻的領導供應商，在高階PCB製程強烈需求下，受疫情影響較小。

長興指出，PCB產業受惠5G基地台發展，智慧型手機、汽車電子需求成長，產業前景看好。長興除是PCB材料供應商外，旗下的真空壓膜機是ABF載板上游必要製程，ABF載板擴產需求快速成長，真空壓膜機仍然是供不應求的狀況，對今年獲利貢獻顯著成長。

此外，長興將持續開發新產品拓展下游市場，新產品包括新冠肺炎抗體快篩試劑、LED封裝材料等，將於第四季陸續進入量產，預計明年對業績產生貢獻。

(工商 )