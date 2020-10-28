新冠疫情局部改變了消費者和企業的交易方式，並不代表數位金融將取代一切。波士頓顧問公司（BCG）合夥人何軒榕今（28）日指出，由於疫情發展尚未穩定，BCG在進行支付產業（payment industy）前景預測時，不敢太過樂觀，採取三種營收情境的模擬，最糟的深度衝擊情境下，整體產業及至2024年的營收年均複合成長率（CAGR）恐僅有平淡的1.1％，遠低於該產業2014年至2019年間的每年7.3％成長率。

BCG每年針對支付產業釋出分析報告，今年為第18年。報告中分析支付產業的全球及區域市場的近期發展，零售與大額支付（wholesale payment）業者如何因應疫情衝擊，以及支付產業各類業者面臨的關鍵挑戰。根據BCG獨家的全球支付分析模型，針對全球安全金融通訊服務SWIFT數據的分析。

依據全球GDP發展狀況建立了三種營收情境。在快速反彈的情境下，BCG認為2024年全球支付產業的總營收規模將從2019年的1.5兆美元擴大至1.8兆美元，年均複合成長率（CAGR）為4.4％。儘管此成長速度可謂穩健，但仍遠低於產業2014年至2019年間的每年7.3％成長率。在緩慢復甦的情境下，產業2024年的全球營收規模預期將達到1.7兆美元，CAGR為2.7％。而在深度衝擊的情境下，產業的營收CAGR將僅有平淡的1.1％。

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