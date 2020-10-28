「姐姐」謝金燕將於明年1月16日在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，粉絲十分期待，若小巨蛋1萬張完售，票房粗估吸金2300萬元。向來要求完美的她，為了明年大型個唱，推辭4場跨年活動邀約，但她近年來最多只接2場跨年，粗估少賺700萬元。

她日前推出新歌〈Turn口罩〉MV，獲得好評，豈料有酸民留言「整容整到都看不出來妳是謝金燕了」，她霸氣回應：「你有膽就傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你。」但不久後，她把留言刪除，解釋：「我回覆他不是因為媒體說的爆氣、也不是怒了，而是覺得他的行為必須即時更正。」

謝金燕提到網路霸凌、言語霸凌在演藝圈層出不窮，「這麼多年姐沒少遇過，但你們放心，姐是屬於打不倒的那一個」，她主動刪掉留言是因為不希望該網友被熱搜，造成另一起言語暴力，更強調大家要對自己一言一行負起責任，「比刀子更鋒利的是言語暴力」。

她在新歌MV中套著露出胸前2點的火辣粉紅色塑膠人型台，相當吸睛，起初MV一上線後，卻被YouTube下架，團隊立即修改過後，再度重新上傳，謝金燕無奈表示這是藝術作品是創意！藝術終究敵不過演算法，「本以為大衛雕像可以人型台也行」，入行31年的她，第一次遇到被下架，直呼：「姐姐以後會乖。」

而她近來與團隊已如火如荼的發想籌備精彩的演出，為了親近歌迷打造有延伸台的鑽石型舞台，曲目編排上，嗨唱粉絲喜愛的招牌電音舞曲、抒情經典作品等，被問及有新歌推出？她的經紀人球球賣關子：「會有新歌，等在演唱會的時候，會跟大家分享。」此外，「謝金燕2021TURN口罩世界巡迴演唱會」門票將在30日中午12點開賣，請洽KKTIX或全家便利商店FamiPort。

謝金燕將3度登上台北小巨蛋開唱，抱著露2點的人型台，十分吸睛。（開麗娛樂提供）

(中時 )