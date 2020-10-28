喧騰多時的台南爐碴案，進入市議會最後專案調查階段，「大台南市政倡議發展聯盟」綜合各方專家見解，認為各相關單位應負起責任，徹查和重罰，讓案件真相能夠浮出水面，也讓社會大眾對台南農產安心。

「大台南市政倡議發展聯盟」理事長、國民黨中常委高思博本週邀請對爐碴案追查力度頗深的台南市議員蔡育輝，在「爆報台南—午餐約會」廣播節目中，暢談全案的來龍去脈。蔡育輝直指案情始終難以真相大白的癥結在於有議員涉入，形成選舉恩怨，互相攻訐阻擾，以至於涉案公司和接手公司掩埋的爐碴數量，無法吻合。

蔡育輝並認為，案情未突破的關鍵在於環保局檢驗立場為「無汙染就無刑責」，然而檢驗深度廣度都不切實際，掩埋面積、數量都是空前龐大，市政府有權責開罰至30萬元，卻僅罰7萬元，標準令人質疑。

而且，現有違規掩埋處的附近竟然准許業者自己檢驗，環保局沒有會同和通知相關部門，作為也是相當可疑。反觀環保局對其他環保違規案例的處置都非常嚴厲，在此案中立程度，外解普遍不相信，甚至認為「欺善怕惡」了。

蔡育輝也透露，市府高層與業者關係密切，已達到政黨勾結的程度，絕非「不怎麼熟識」可以搪塞。

高思博表示，南科園區最近傳出以爐碴作為級配的道路出現路面坑洞現象，合格爐碴已有問題，震驚各界，可見違規爐碴的危害更是深遠，在市府檢驗廣度與深度不足的情況下，一直高喊「爐碴無毒」，很難讓民眾安心。蔡育輝補充指出，因為爐碴案主要發生地的學甲出現過鎘米流入市場，現在各項疑點更需加速釐清，到底有多少農作物受害或隱藏在市面，完全不得而知，導致學甲的農產品受到外界的排斥，已牽連影響台南農作物的信譽。

高思博和蔡育輝一致呼籲檢調和行政部門務必加快檢驗及調查的速度，查明真相，並徹底清理，早日還給學甲清白。

(中時 )