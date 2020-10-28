新住民參訪一家隱藏在部落裡的麵包工廠，同時動手學習做麵包，從揉麵、發麵到送進烤爐，新住民皆親手體驗製作麵包的每個環節。（高雄市旗山戶政所提供／林雅惠傳真）

高雄市政府民政局「新住民幸運草推展計畫」系列課程，旗山戶政所攜手美濃戶政所日前一起帶領轄內新住民造訪茂林原鄉部落，讓初體驗原住民部落石板屋及熱情鄉民的新住民驚呼連連，感動鄉民的熱情，臨別前不斷揮手期待未來再相會。

這些多數來自中國大陸及東南亞各國的新住民，曾經住過毛草屋或磚造矮房，嫁到台灣高雄後幾乎住大樓，未曾看過原鄉部落石板屋，當看見石板屋時她們就睜大眼睛，迫不及待「闖入」石板屋內，驚呼「這是怎麼蓋成的？」來自印尼的劉安妮說，「第一次看到用石板蓋的房子，而且那來這麼多的扁石塊？」。

隨後，導覽員為新住民介紹茂林區多納部落，提到部落風情曾經是金馬獎電影「老莫的第二個春天」拍攝景點，並介紹名聞遐爾的「多納溫泉」是高雄地區民眾泡湯第一選擇，解說員深入淺出的解說，讓每位新住民聚精會神仔細聆聽，有如急著想將原鄉部落的文化與精華，全部植入腦海中一般。

隨後帶領新住民參訪一家隱藏在部落裡的麵包工廠，同時動手學習做麵包，從揉麵、發麵到送進烤爐，新住民皆親手體驗製作麵包的每個環節。

旗山戶政所主任謝鶴琳表示，新住民朋友來台後生活圈大多侷限在家庭或工作職場中，少有機會走出家庭認識新環境，更難得有學習及成長機會，藉此活動可以認識原民文化，接觸台灣多元文化。

美濃戶政所主任李惠寧說，此次活動由美濃戶政茂林辦公處推介在地優良店家及場地，一起辦理這場活動，讓新住民透過瞭解及學習，能更快融入我們的生活，原來他鄉是故鄉，未來陸續還會籌辦多場新住民活動，歡迎更多新住民朋友一起來體驗。

(中時 )