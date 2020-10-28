國道1號北向299.8公里處27日晚20時30分發生自小客車火燒車意外，查獲一名非法移工。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號北向299.8公里處27日晚20時30分發生自小客車火燒車意外，查獲一名非法移工。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號北向299.8公里處27日晚20時30分發生自小客車火燒車意外，查獲一名非法移工（後）。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號北向299.8公里處昨（27日）晚20時30分發生自小客車火燒車意外，國道警察巡邏車到場時火勢已經劇烈燃燒，車上兩人下車逃命，見消防人員前來反而想逃離現場，警方見乘客形跡可疑，查出其中乘客為非法移工，將他交由移民署善化專勤隊處理。

據了解，台南市消防局接獲報案，指國道1號北向下營系統交流道附近有一輛車著火，麻豆消防分隊消防車到場時，車子冒出熊熊大火，車上兩人丟下著火汽車，沿著國道路肩行走想離開現場。

國道公路警察局第4大隊表示，火燒車駕駛曾男自稱行車途中發現引擎室突然冒煙並有異聲，於是將車輛停於避車彎，車輛隨即起火燃燒，經消防人員及該工務段工作人員搶救，火勢於21時26分撲滅。

警方於現場處理時發現小客車乘客為外籍男子，且形跡可疑，詢問是否能出示居留證或護照，該名男子拒不配合，經會同移民署善化專勤隊，確認該名外籍男子為越南籍阮姓逾期移工，昨晚由曾男要載至另個工作地點，因火燒車意外被警方查獲。

台南國道火燒車乘客形跡可疑 原是非法移工

(中時 )