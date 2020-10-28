周杰倫暖心安慰費曼。(取自周杰倫IG)

58歲港星吳鎮宇演技精湛，曾憑著《鎗火》拿下第37屆金馬影帝寶座，後來與兒子費曼上大陸真人秀《爸爸去哪兒2》，父子溫馨互動深受觀眾喜愛，讓她人氣更上一層樓。不過現年12歲的費曼，本月20號就因為嘗試勇敢私訊偶像周杰倫，卻遭拒絕而哭了，引發網友熱議。

費曼提起勇氣私訊給偶像周杰倫，想不到結果卻讓他心碎了。原來周杰倫的社群舞站設定了「不允許任何人傳送新的陌生訊息」，導致費曼私訊無法被接收，讓費曼心碎PO出被拒收的截圖，幽默寫下：「我哭了！」

想不到經由媒體報導，周傑倫真的看到了！他今（28日）就在限時動態PO出新聞截圖，並隔空向費曼暖心喊話：「吳費曼不要心碎喔，我有看到喔，加油喔。」

周杰倫訊息一出，連網友也為費曼開心，紛紛留言「哈哈哈哈哈哈哈追星成功」、「杰倫回復好溫柔啊，做杰倫的歌迷朋友太幸福了」、「周杰倫最終還是看到了費曼的悲慘故事」。

(中時新聞網)