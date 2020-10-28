基隆市老年人口約6萬3千人，佔全市人口17.24％，比例不斷攀升，市府規畫將市立仁愛之家轉型為長照福利服務園區，預計6年內提供24小時住宿式床位600床，11月4日舉行招商說明會。

「基隆市立仁愛之家」1973年興建，另外有一棟仁愛之家養護大樓，由「財團法人台北市私立恆安老人長期照顧中心」公辦民營養護業務，因房舍老舊，以及符合長照2.0人口日益增多，市府為使土地有效運用，自2016年規畫「基隆市長照福利服務園區興建移轉案」。

社會處表示，市府近年推動長照2.0，連結公私部門與企業界等資源，讓健康、亞健康及部份失能老人得以留在社區，滿足在地老化需求，但仍有部分長輩需要住宿式機構24小時專業照顧，基隆目前有27家老人福利機構，收容將近1300位長者，住床率超過90％，幾乎達飽和狀態。

社會處指出，移轉基地將座落於安樂區，鄰近長庚醫院，一高及二高交流道也在附近，約5至10分鐘車程即可抵達，交通相當便利，投資規模約11.7億元，其中8成為「社福用地」，預計6年內至少提供24小時住宿式床位600床，設置社區式服務日照中心、社區照顧關懷據點或銀髮學堂等，至於「住宅用地」，則開放廠商規畫興建營運，委託經營年限50年，11月4日舉行招商說明會。

(中時 )