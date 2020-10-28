含有瘦肉精的美國豬肉明年進口，衛福部指稱地方府自治法規，如果規定「零檢出」無效；南投縣長林明溱表示，為維護縣民健康，堅持瘦肉精零檢出，《南投縣食品安全管理自治條例》已送縣議會審議，這個會期就會通過。

南投縣政曾經訂定《南投縣食品安全管理自治條例》，並經議會審議通過，但送到中央時，衛福部不予核備，等於形同具文；最近，縣府重擬自治條例，再送縣議會審議。

縣議會定期會28日開議，其中，最受矚目的就是審議《南投縣食品安全管理自治條例》，議長何勝豐支持縣府為縣民健康嚴格把關，因此，這項自治條例將會通過審議。

不過，衛福部聲明動物用藥殘留標準必須全國一致，縣市自治法規不能訂定比較嚴格或寬鬆的標準，否則自明年元旦起無效。

縣府則表示，根據大法官738號解釋的精神，中央所訂的標準是最低值，地方政府可以再加強，難謂不合法；這項解釋起因是電子遊戲場業，設置地點與學校的距離，許多縣市自訂必須距離700、800公尺等，比中央規定的標準還嚴格，業者提行政訴訟敗訴，因此聲請大法官解釋。

(中時 )