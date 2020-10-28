美港公路從台61線延伸國道3號公路，車流量大，近來又在開挖地下電纜，天天都塞爆。（議員賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

美港公路從台61線延伸國道3號公路，總長6.5公里，全線於中央預留高架用地，地方建請盡速高架化。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

議員林宗翰建議美港公路高架化。（吳敏菁攝）

彰化縣美港公路從台61線延伸國道3號公路，貫穿和美鎮、伸港鄉11個村里、27個路口，1分鐘就有上百輛大貨車飛馳而過，車禍頻繁，議員指出高架化不應再拖，彰縣府工務處表示，向中央多次提案，交通部已交辦公路總局西部濱海北區臨時工程處辦理可行性評估。

美港公路總長6.5公里，寬度於都市計畫區內為40公尺，非都市計畫區內為35公尺，全線均按平面雙向各2車道設置，中央預留高架橋用地。

林宗翰指出，推動美港公路開架化，說了十幾年，不僅是車流量多的問題，更關乎社區居民的出入，生命安全最重要

。尤其，美港公路叉路口開太多，車禍頻繁，死亡太多。

林宗翰也指出當初建造美港公路，已預見未來發展，中間路段還預留類似溝渠用地，就是為了打基樁，如今西濱快速道路都己經全線通車，建議縣府要督促交通部，全力來促成。

議員賴清美、尤瑞春等也指出，美港公路有27個路口，塞車嚴重，村里民要外出，往往得穿越美港公路，險象象環生，尤其，今年初又開挖地下電纜，車流上、下國道3號交流道，天天都塞爆，未來高架化才能徹底解決問題。

彰縣府工務處長林漢斌表示，台61乙線美港公路為省道公路系統之一環，縣府已多次函請交通部公路總局協助辦理美港公路高架化工作，考量西端的台61已全線通車，東端之和美大肚溪橋建置工程刻正辦理工程設計，未來橋梁建置完成後，美港公路交通量還會再大幅提升。

林漢斌強調，為加強彰濱工業區聯外交通便利性，促進彰北地區產業發展，紓解國道1號、3號車流，高架化工程勢在必行。今年6月縣長王惠美和民代等北上拜會交通部長林佳龍向中央爭經費拚彰化交通建設，美港公路高架化就是重點計畫，公路總局西部濱海北區臨時工程處交將在11月底發包辦理可行性評估。

(中時 )