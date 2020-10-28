國光生技（4142）與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助4億5802萬元，並於28日完成雙方計畫契約書籤定。國光生表示，自計劃經費核定日到110年6月30日止，疾病管制署將依第一、二期臨床試驗進度里程碑完成之時間，逐項給予核撥經費，而國光生承諾以優惠條件優先供應台灣政府防疫需求。

國光生技新冠疫苗已進入一期人體臨床試驗，若順利預計11月進入二期臨床，並於第三期臨床啟動多國多中心合作，期明年中旬提供全民接種新冠疫苗。

國光生COVID-19疫苗開發案於8月17日取得衛福部食藥署有條件核准第一期臨床試驗計畫，8月20日審核同意計畫進行施打受試者，並於8月24日於台大醫院正式收納受試者收案施打，一期臨床試驗計畫正進行中，試驗進展與結果將依相關規定公告揭露。

在取得衛福部疾管署核定研發經費補助，國光生加速開發COVID-19疫苗，以配合政府緊急使用授權(EUA)時程規劃，及台灣防疫工作之進行。

國光董事長詹啟賢表示，一期人體臨床試驗由台大醫院展開，二期會加入其他醫院，收案人數至少1,500人；目前規劃10月先小量生產，希望明年農曆前達150～200萬劑，由醫護人員及高危險群優先施打。

(工商 )