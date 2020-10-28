（鴻海教育基金會「遇見未來」職涯探索系列28日前進台中新社國中，邀來以影片特效見長的YouTuber六指淵一到新社國中活動現場現身說法。圖／鴻海教育基金會提供）

為彌補城鄉差距，鴻海教育基金會「遇見未來」 職涯探索系列28日前進台中新社國中，邀請網路紅人特效師六指淵到校園分享自身築夢的歷程，讓學生了解應具備什麼樣的知識與技能才能進入特定的職場，也透過互動遊戲的設計，讓同學從中感受滿滿的成就感。

「不用很厲害才開始，要先開始才會很厲害 !」 擁有近30萬追蹤人數、以影片特效見長的YouTuber六指淵一來到新社國中活動現場，就先秀一段他神乎奇技的影片特效技術，無論是跟鏡子玩傳接球或是瞬間移動，各種天馬行空的想像都在他的特效之中完成。

談到影片剪輯眼睛就發光的六指淵分享自己的學習過程其實不算順利，但憑著好奇心與毅力，上網自學特效與剪輯，就連不擅長的全英文的軟體與課程也都一一擊破，不斷尋找適合自己的資源，因此他很能感同身受偏鄉學生受到的侷限與辛苦。

新社高中國中部雖然地處偏鄉，但學校一直致力於幫助學生適性探索學習，今天的新社國中電腦教室裡面的同學看起來特別興奮，因為鴻海教育基金會邀請網路紅人特效師六指淵到校園分享自身築夢的歷程，讓學生了解應具備什麼樣的知識與技能才能進入特定的職場，更設計互動遊戲，讓同學們使用他自行開發的線上剪輯軟體KOLpower，完全不用下載安裝之外，只要有網路，在任何裝置上都能使用，彌補城鄉差距造成的學習落差，學生們只花了半小時就做出人生中的第一支影片，獲得滿滿成就感。

年僅23歲的六指淵是全場年紀最接近學生的人，十分了解年輕世代的思維，用他們的語言鼓勵同學們，不要自我設限，什麼都去嘗試，他提到他的第一支影片是手機拍攝的，因為特效課程的學費都非常昂貴，所以他全自學，自修英文突破語言隔閡，一路摸索、偶爾碰壁、再打起精神學習，只要有毅力與決心，就像在影片中加入特效一樣，讓平鋪直敘的故事充滿驚奇與張力；而從走到幕後到幕前成為當今最紅的職業-網路創作者，也絕非單靠努力，就像3分鐘的影片特效，常常就要花上好幾個小時，更別說開發剪輯軟體了，他提醒同學別輕忽亮眼的訂閱數字背後，是先投入無法計算的堅持，他以自己的座右銘來鼓勵新社的小朋友：「若能比其他人在更困難的條件下熬過去，自己就樹立了這類型的門檻！」

鴻海教育基金會於9月份正式啟動「遇見未來」計畫，邀請各行業的職人深入台灣偏鄉學生分享工作的趣味與挑戰，無論是夢幻行業，還是從未想像過的職涯選擇，我們邀請職人現身說法，並設計多元互動，一同埋下夢想的種子，迎接遇見未來的那一刻。

(工商 )