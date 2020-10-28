美國總統大選進入最後倒數，哪一黨派獲勝對美國經濟更有利，是許多投資人關注的焦點。景順投信指出，不管誰當選，都將繼續推動美國經濟成長，消費趨勢主題可望在選後持續受惠。

美國總統大選即將於當地時間11月3日舉行，根據統計，在柯林頓及歐巴馬任期內，標準普爾500指數表現均有200％以上；此外，過去75年中，標準普爾500指數在民主黨和共和黨政府管理下均有約11％的平均年報酬率，在此期間，美國經濟也成長了約3.0％，顯示不管誰當選，美國經濟在兩黨領導下均表現良好。

景順投信表示，選前不確定性政治因素讓金融市場波動加劇，而選後隨著大局底定，以及過去不管共和黨或民主黨執政，均將推動美國經濟成長下，選後投資人將重新聚焦經濟基本面。

其中，消費佔美國GDP的70％，且在疫情尚未結束下，景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen指出，如電子商務及宅經濟等長線新科技消費趨勢仍可望持續成長。

另外，從財政刺激的角度來看，美國大選後，兩黨應可達成新一輪刺激經濟方案，預期刺激方案可望促進美國人民收入、支持消費活動，投資人不妨可以提前布局消費趨勢主題，掌握大選後的消費商機。

找出消費趨勢改變的方向，並在消費產業當中尋找受惠者，是景順環球消費趨勢基金長期布局的核心，景順環球消費趨勢基金精選約60檔高成長潛力股票，包括電子商務、線上遊戲、串流音樂等備受關注的新科技消費族群，截至2020年8月底，投資64.7％於美國，其餘包括11.9％大陸、6.8％日本、3.5％台灣、3.3％波蘭等，分散投資，捕捉全球投資機會。

景順環球消費趨勢基金績效，根據晨星統計，截至2020年9月30日止，基金在過去1、2及3年績效分別為41.32％、27.66％與56.90％，領先同類型基金績效平均值。

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