（Yahoo奇摩電商雙11會員消費體驗升級。圖片來源／Yahoo提供）

雙11將來臨，Yahoo奇摩旗下暖慶活動也正式開跑，Yahoo奇摩電商今年持續專注「媒體電商」、「會員體驗」、「品牌經營」、「數位轉型」四大營運方向，除了Yahoo聯名卡6％回饋無上限、無卡分期2.0等以外，Yahoo奇摩超級商城也強強聯手「南紡購物中心」750大品牌強勢開館，並且邀請米其林星級餐飲品牌「添好運」全新進駐。整體來說，在各項策略進攻下，Yahoo奇摩購物中心雙11暖慶業績預估將年成長3成。

Yahoo奇摩購物中心事業部副總裁蔡伯璟表示，Yahoo奇摩購物中心挾媒體電商優勢，持續深耕會員與品牌經營，優化服務與消費體驗，並領先電商業界推出品牌日、聯名卡及無卡分期服務。至今累計超過200家品牌合作『超品日』，為品牌創造最高53倍業績成長，今年也吸引上百品牌全新進駐平台。

Yahoo奇摩購物中心表示，雙11期間將狂灑上億紅包、強打35％超高回饋，在優化消費體驗及波波好康推升下，預計帶動Yahoo奇摩購物中心雙11暖慶業績年成長3成。

Yahoo奇摩超級商城則表示，近期積極打造名店聚落，今年持續深化品牌與店家合作、聚焦多元品類經營，成功帶動平台十大深度合作店家業績平均月成長1.8倍、會員數增長48％。

而後疫情時代品牌與店家積極數位轉型並擁抱電商市場，推升Yahoo奇摩超級商城今年新進駐店家年增5成，其中以美食類店家為大宗居品類之冠，帶動永康商圈、頂鮮擔仔麵、朱記餡餅粥等指標名店進駐。

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