中天《同學來了》由安心亞、阿Ken及納豆主持，本週播出主題，找到在學生時期能吸引異性目光的特定科系，包括外文系、舞蹈系、航太與系統工程學系等「夢幻名單」來到現場，最讓人眼睛為之一亮的，是請到了納豆的女友依依，她自中山醫學大學營養系畢業，透露營養系的女生因為是研讀營養學，給男生「很會照顧人」的遐想，在學校真的很搶手。

依依與納豆交往3年多，依依透露，自己很注重身體健康，跟納豆出外景時，見他身體皮膚狀況不佳，明顯勞累時，總心疼到「很想照顧他」，納豆和依依互誇彼此的皮膚很好，依依爆料「所以他很在意女友膚質，一顆痘痘都會注意」，嬌嗔自己皮膚難顧，所以保養都搞很久，常被納豆抱怨「怎麼摸這麼久」，一旁安心亞聽完立刻替依依抱不平：「你（納豆）怎麼可以這樣子啦」。

錄影過程兩人甜蜜互動放閃，當健美壯漢來賓出場，納豆也為女友依依「謀福利」，伸手伸手觸摸鮮肉6塊腹肌。此外納豆也現場獻花示愛依依，放閃到現場同學興奮不已，阿Ken則是看不下去，直接拔出道具木劍，對依依手上的花兒喊「我來輾斷你的桃花！」可見納豆反應超快，激動跳出來制止阿Ken：「卡正經一點啦！」畫面笑翻眾人。精彩內容請鎖定週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。

納豆女友依依（右二）在《同學來了》中和肌肉男互動。左起阿Ken、安心亞、來賓同學、依依、納豆。（中天綜合台提供）

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