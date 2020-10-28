議員張瀚天表示彰化市東區都市計畫不能再拖了，要幫市民陳情，快點啟動建設。（吳敏菁攝）

彰化市東區都市計畫被期待是彰化市重生的契機，卻卡在徵收爭議，從2008年送內政部至今有12年了，議員質疑牛步化，要求把進度和構想說清楚，並將捷運綠線延伸彰化納入規劃，縣府建設處表示，已劃定4區塊尋求突破，內政部小組已通過，預計年底送大會審議。

議員張瀚天指出，延宕將近40年的「擴大彰化市東區計畫都市計畫案」，2008年9月11日獲得內政部審議同意通過，彰化市的新都市規模將再增加都市計畫面積1026.5公頃，備受期待，當事主政還形容，未來的彰化東區，就是彰化版的「台中七期」，但是又12年過去，不見動靜，進度真得太慢了。

張瀚天表示，彰化市是彰化縣首善之都，人口高佔全縣之最，地處中部交通要塞，各類工商產業發達，但是台中都市計畫都跑到第十五期了，員林也辦理184公頃市地重劃，成功升格且開發完成，彰化市各項建設與經濟發展面臨被邊緣化的危機，不得不幫市民陳情，快點啟動建設開發。

建設處代處長陳威宏表示，彰化市東區擴大都市變更專案，內政部已經召開過7次審查會議，卡關主要是依法得採區段徵收，但地方堅持市地重劃，縣府為了尋求突破，已將東區劃分4個區塊，台化附近定位再發展區、彰南路為已發展區、彰新路為優先發展區和北邊農業保留區，捷運綠線延伸已納入規劃中。

陳威宏指出，目前阻力最大是彰新路附近地主，主張市地重劃，將採取分階段實施的政略，從台化附近等再發展區、已發展區等，爭議較少區塊先來辦理，和小組審查溝通後，第8次小組審議已通過，預計年底或明年初送大會審查，逐步來實施。

(中時 )