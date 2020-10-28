一位爸爸用幽默風趣的方法描述和就讀大學的女兒「約會」過程，自己猶如工具人般，面對女兒的百般要求都無法拒絕。(摘自爆怨2公社)

常常說女兒是老爸的前世情人，一位爸爸用幽默風趣的方法描述和就讀大學的女兒「約會」過程，自己猶如工具人般，面對女兒的百般要求都無法拒絕，還把身上僅存的大鈔全部「供奉」出去。原PO不經意透露「感覺好像在幫別人養老婆」更笑翻眾人，網直呼「前世情人，乖乖認命吧！」

原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，透過LINE約了一位女大學生出來吃飯，一到了北車二樓，女大生就直接開口說要吃乾杯燒肉。吃飯時，女大生又說月底沒錢了，於是原PO就把身上僅存的「10張小朋友」都給了她，吃完飯後，又刷卡幫女大生買了零嘴和甜食。沒想到，買完東西後，女大生就說因為要趕回宿舍得先搭捷運走了，臨走前更不忘向原PO補一句「回去叫媽幫我寄冬天的衣服給我」。這讓原PO表示，「把我當什麼了阿！我感覺好像在幫別人養老婆呀！」

貼文一出馬上引起熱議，詼諧的文章讓網友們會心一笑，超過1萬人按讚，原來女大生就是原PO的女兒，大家紛紛表示「女兒狗無誤」、「前世債主」、「這一定是女兒控老爸」。網友指出，面對前世情人，原PO也只能乖乖認命了。「親生的，你就認命被坑吧」、「自己的前世情人自己扛」、「別人的老婆沒錯啊，還得心甘情願的養著」、「自己上輩子的情人，這輩子認命點還」。

(中時新聞網)