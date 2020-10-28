由於歐洲新冠肺炎確診案例再度爆增，在英國宣布夜間宵禁後，德國也可能關閉全國餐廳和酒吧，法國也傳出擬執行一個月的全國封鎖，西班牙政府自11月1日起實施宵禁，市場對於再度封鎖將打擊經濟的擔憂，帶動歐股走低，股市今（28）日早盤開盤仍延續昨日跌勢集體跳水，泛歐指數跌至近五個月低點，其中德國DAX指數大跌超過300點，逾3%。

截至台北時間28日下午5:40，德國DAX指數今開盤下跌394.06點，或3.27%，暫報11,669.51點；英國富時100指數下跌96.21點，或1.68%，暫報5,632.78點；法國CAC 40指數下跌135.96點，或2.87%，暫報4,594.70點。

根據法國BFM電視台報導，為控制新冠感染數飆升，法國政府考慮實施本周四午夜起，實施為期一個月的全國性封鎖措施。

根據美國財經媒體報導，梅克爾政府計畫自11月4日起關閉所有休閒機構，包含餐廳及酒吧等場所，以防國內感染人數失控，更加重醫療衛生系統的負擔。英國首相強生（Boris Johnson），也正因實施新封鎖措施而面臨國內的巨大壓力。

此外，其他各國部份，西班牙政府已宣布進入緊急狀態，並自11月1日起實施宵禁，比利時政府也將在本周五(30日)召開會議，決定是否採取新的全國性封鎖措施。

(中時新聞網)