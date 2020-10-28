大陸海關總署日前通報了海南離島免稅新政實施相關情況。為維護正常市場經濟秩序，海關對利用免稅政策優惠謀求套利的現象零容忍。根據《北京日報》報導，自海南離島免稅新政實施以來，截至10月19日，共對222名違規旅客進行了3年內不得購買離島免稅商品的資格罰。

同時統計截至10月19日，大陸海關也共對618名擬將免稅商品帶出隔離區的旅客實施攔截勸阻，宣講海關監管規定，並監督其攜帶免稅商品離島。

回顧2011年以來，海南離島旅客免稅購物政策首次試行，離島旅客包括海南省內居民可以在指定商店免稅購買進口商品。2020年大陸中共中央、國務院明確放寬離島免稅購物額度至每年每人10萬元（人民幣，下同），並擴大免稅商品種類，開啟離島免稅新政。

透過數據顯示，自今年海南離島免稅新政實施以來，截至10月19日，海關共監管免稅購物金額達108.5億元、件數1162.8萬件，購物旅客達143.9萬人次，年增率分別為218.2％、142.0％、58.5％。

(旺報 )