曾是知名的童星「糖糖」蔡女本月18日，與騎車的39歲楊姓男友雙載停等紅燈時，遭後方的60歲李姓男廂型車追撞，楊男先被撞飛到分隔島附近，後座的糖糖被捲入車底送醫不治，李姓駕駛也依過失致死罪嫌移送，糖糖意外過世，而當年的作品，也成為回憶她的方式。
有傷害、毀損、詐欺等前科的李男開著小貨車，18日下午1時許，在新莊化成路與五工一路口從後方未減速，撞上一排停等紅燈車輛、騎士，其中糖糖被撞飛後，慘遭車輛捲入車底拖行當場死亡，其餘人輕傷送醫。
糖糖本名蔡亞臻，1983年出生，童年時曾與謝祖武合作，演出「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，並拍攝多部廣告並舉辦演唱會，只要是同時期的台灣民眾，幾乎對糖糖都有印象，曾在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。
台灣老牌「豐年果糖」，90年代曾拍攝多支讓人印象深刻的電視廣告，其中1991年拍攝的廣告「借糖篇」，也是讓蔡亞臻打響知名度的一支廣告，與知名演員蕭艾、鄧程惠、夏靖庭同台演出，絲毫不遜色，也開啟了蔡亞臻童星之路。如今意外過世，這些經典廣告也成為絕響。
(中時新聞網)
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