中國吉林近日發生一起因感情糾紛所致的命案，張姓男子懷疑自己的前妻在離婚前就已在外面有「小王」了，因此她潛入前妻家中，結果發現前妻和另一名男性已經同居，張男儀器之下竟將2人殺害，還將屍體拋入井中。吉林省公安逮捕張男後發布了一條案件信息，內容提到張男的作為「展現了自己的男子漢氣概」，消息曝光後引起網友熱議。

綜合陸媒報導，吉林省梅河口市公安局25日發佈一起案件信息稱，13日張男潛入前妻家中，發現了前妻同居人在屋內，一氣之下竟勒死了前妻和其同居人，之後將2人屍體分別拋進門前的下水井裡。

警方根據調查，在25日凌晨抓獲犯罪嫌疑人張男。目前張男已被刑拘，此案正在進一步審理中。而公安局發佈的案件信息以「自古姦情出人命」為標題，內容還提到「張男的做法雖然以結束對方二人的生命展現了自己的男子漢氣概」、「張男雖然是犯罪嫌疑人，但是從某種程度上講也值得同情」，被認為是在為張男洗白，引起網友熱議。受到輿論壓力，吉林省梅河口市公安26日淩晨重新發文，修改了此前引發爭議的部分內容。

（圖／翻攝新浪新聞）

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(中時新聞網)