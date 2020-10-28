為推廣本土醫材發展，林口長庚紀念醫院28日上午，在醫療尖端園區的研究大樓，舉辦「智慧腦部脊椎導航及微創手術臨床場域建置說明發表會」，展示智慧化國產醫材與輔助科技產品，盼提升MIT產品的信賴度，帶給病患更優質的醫療選擇。

林口長庚醫院腦神經外科致力於發展個人化智慧腦部脊椎導航系統和微創手術，可提昇手術精準度，亦可節省手術時間、減輕醫療人員負擔，進而提高手術品質、安全性與效率。

林口長庚醫院腦神經外科醫師吳杰才表示，以腦腫瘤治療為例，利用醫療影像成像技術和3D列印技術，進行手術前模擬以規畫最佳手術路徑，同時將光學感應技術應用於手術導航系統中，以更真實的呈現腦內立體空間，讓醫師更精準判斷病灶相對位置，此外，醫療團隊也可使用內視鏡進行腦部微創手術，以降低手術風險與後遺症。而神經血管手術則可透過螢光反應監測設備和超音波診斷儀，協助判斷病人的腦血流量，以提供醫師對於病人手術預後成效評估。

在脊椎椎體壓迫性骨折的治療方面，則可搭配脊椎體成形設備進行治療，在患者椎體高度恢復與駝背矯正的可謂成效顯著。

吳杰才表示，現代醫療強調智慧化與個人化的精準醫療。鑒於智慧醫材的開發為極為重要的一環，現行世界各國皆致力於推動本土智慧醫材之研發與推廣。長庚紀念醫院與金屬工業研究發展中心合作，共同執行經濟部工業局「利基生技醫藥產業輔導與國際化推動計畫」，擬整合國產優良創新醫材，於林口長庚醫療尖端研究大樓之「擴增實境研究中心」建置「智慧腦部脊椎導航及微創手術臨床場域」。

參與臨床場域的國產優良醫材包含「德盟儀器製造有限公司」的腦部內視鏡系統和螢光反應監測設備、「洞見資訊股份有限公司」的手術導航系統、「長庚醫學科技公司」的超音波診斷儀和「昌固生物科技股份有限公司」的可擴張椎體強化系統、擎力美低溫骨水泥等產品。

(中時 )