網紅橫綱凱咪（Aqq cami）日前大爆「網美圈7成都有賣淫」，引發熱烈討論，甚至有陪睡價目表在網上瘋傳，讓不少被影射的網紅都跳出來開罵，而實況主「貝莉莓」才澄清完陪睡價，近日又被爆「接客」不雅片外流，讓她忍不住火大提告了。
日前有網友聲稱手上握有貝莉莓接客影片，讓貝莉梅忍無可忍，直接在開實況時，點開該網友所貼的一張「女生替男性服務」不雅照，但該照片明顯可見是P圖，讓貝莉莓只能無奈說竟還有人相信。
貝莉莓也強調：「沒有做就是沒有，我完完全全沒有，我敢發誓」，表示一定會向散播謠言、假照的人討回公道，而貝莉梅日前果真就在IG曬出律師聲明，呼籲外界別再造謠抹黑或轉發不實指述，以免觸法。
貝莉莓日前才因為收到網上瘋傳的「價目表」，裡頭有個和她條件幾乎相同的「Berl」，被開價為「單次18萬、包遊40萬」，讓她氣炸怒斥：「滿頭？？？要不要做夢比較快？而且我為什麼價目這麼便宜，484看不起 X！」並火大澄清：「不屑這種事情就是不屑，你拿五千萬給我我也是不要」。
(中時新聞網)
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