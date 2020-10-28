美國大選將至，全球股市持續震盪，不過仍有指數節節走高，MSCI中國指數持續保持上漲走勢，更在上周創下1998年以來新高。投信法人表示，大陸第三季經濟數據仍保持強勁復甦態勢，供給端及需求端皆呈現同步回溫，顯示大陸受疫情影響已大幅消退。

展望第四季，在實體經濟復甦和寬鬆貨幣政策加持下，陸股將持續有傲人表現，建議以大中華基金介入，以兼顧成長與風險。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，大陸經濟數據持續改善、十四五產業規劃即將推出、企業第三季財報復甦趨勢，均帶動了陸港股市的表現。而上個月國務院常委會通過「新能源車產業發展規劃」，可預見新能源汽車將會是政策受惠焦點之一。

除了新能源汽車以外，預期清潔能源包括太陽能和風電、受益於金融改革的券商、內循環消費行業、第三代半導體新材料和5G新基建等，都將是大陸產業政策支持的大方向。

操作策略上，建議投資人可以轉向關注第四季持續走高，有政策支持的產業，在市場整理和資金移轉中尋找下一波投資機會。

(工商 )