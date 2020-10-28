2020台北國際旅展將於10月30日至11月2日登場，花蓮遠雄悅來大飯店及遠雄海洋公園聯合參展，同步帶來吃、喝、玩樂、住的多重優惠，推出包括住宿券、樂園門票等多項超值旅遊組合，今年住宿券最低下殺41折，現場購票再加碼大FUN送，農曆年前入住還有機會免費升等豪華海景雙人客房或悅來四人客房。此外，海洋公園今年也增設開放多項全新設施，邀請消費者把握一年一度機會至南港展覽館I908攤位搶好康。

海洋公園今年參展標榜推出「史上最狂優惠」，海洋超值單人券699元，旅展現場有可愛吉祥物與客人見面，無法到現場的民眾，也可在海洋公園網路商城上選購優惠票券，購票日期只到11月2日止。

遠雄海洋公園作為國際級主題樂園，不僅是最具指標的花蓮觀光品牌，更是全台唯一結合教育與遊樂的園區;在今年初配合蘇花改通車，海洋公園陸續啟用新設施，包括全台首座虛實合一「探險島水族館」，結合海洋生物與互動科技、藝術創作、光影幻化的水族館。「奇妙海洋慶典」光雕環景劇場，以海洋保育為主題，呈現國內唯一同時融合Live演唱、特技動作、小丑互動、光影特效的沉浸式劇場演出。以及全新動態兒童遊具「鯨魚大冒險」、「大章魚沙灘」、「鯨魚的夢想家」等新設施;另外，因應旅遊人潮提升，正式開放電子票閘系統，提供遊客最快速便捷的入園選擇。

接連獲全球最具影響力的旅客住宿體驗評論平台Tripadvisor及觀光局休閒度假之星大獎肯定，此波住宿券最低下殺41折超狂折扣，優惠方案一泊二食5,500元，並提供四種多元方案選擇，分別搭配晚餐或海洋公園組合，滿足家庭出遊的各種彈性需求，即日起凡透過官網及電話預訂遠雄悅來大飯店旅展專案，並於2021年2月9日前入住，即享限量不分平、假日，升等豪華海景雙人客房或悅來四人客房的獨家好禮，遊花蓮住海景、可趁旅展搶便宜。

(工商 )