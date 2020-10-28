許多人在求職時會除了會考量薪水外，同事和主管也是一大考量因素。昨(27)日有網友表示，自己被一家公司錄取，但主管卻說「會好好操你，在這裡不會讓你安逸」驚人宣言讓他還沒入職就想逃，立馬面試新公司，對此，就有老江湖表示，若離職「小心自己兩頭空」。

原PO在PTT上以「上班幾天就離職會在公司黑掉嗎」為題說明，自己剛錄取一家公司，下個月準備要報到，然而直屬主管卻開宗明義的說「在這裡不會安逸」，原PO聽到就產生了想逃的想法，於是手刀向好幾家公司投履歷，而剛好有另間公司邀約他去面試。

他接著說，一定會先到原本錄取的公司上班，因為錄取結果不會那麼快出來。這讓他擔心提問，若收到第二間公司的錄取通知後立馬辭職，會被第一間公司的人資封殺嗎？原PO還透露，第二間公司還是原本公司底下的相關企業，讓他擔憂「會互相影響嗎？」

貼文曝光後不少網友討論，有人認為原PO擔心太多「不會，他沒時間這樣搞你」、「不會好嗎，以公司角度，這樣早點走反而好」、「你又不打算待，你是黑是白很重要嗎？」不過也有樂觀的網友表示，「也許你去了後發現一點都不操」、「面試都演戲，說會操的不見得操，說輕鬆的結果都加班加爆」。

對此，就有職場老江湖揭離職下場「兩家公司有關係，你就小心自己兩頭空」、「新公司若不知道你待過舊公司是還好」、「如果新公司在舊公司底下勸你不要，圈子太小，太容易被知道了」、「會在舊公司黑掉，新公司到職後之後投保查得到你走掉，不要刻意隱瞞好」。

(中時新聞網)