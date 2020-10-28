生技發展條例將於明年落日，經濟部擬新增個人股東租稅優惠，列入新的條例。中華民國防疫學會理事長王任賢下午直言，其實台灣的法規已很完善，但目前台灣進入動員戡亂時期，疫苗研發等都是「陳時中說了算」，形成中央集權態勢，若陳不下令啟動，就什麼都沒有。

國民黨智庫下午偕同兩岸暨跨境創新創業交流協會、青年發展基金會，共同舉辦「COVID-19對台灣生技產業的挑戰」論壇，邀請生華生技公司董事長胡定吾、國光生技公司總經理留忠正進行專題演講，現場有多個生技產業專家與會聆聽。

留忠正說，國光生技公司自主研發新冠肺炎疫苗，8月時進入第一期臨時試驗，預計11月將進入第二期臨床試驗，希望明年中旬可提供全台灣民眾接種自產的新冠疫苗。

由於生技發展條例將於明年落日，論壇進入圓桌論壇時，也討論到如何修訂法規，強化產業成長力道。中華民國防疫學會理事長王任賢直言，台灣的生技法規已很完善，但目前疫苗研發等都歸中央流行疫情指揮中心管轄，因此需要的是衛福部長陳時中的意旨而已，若陳不下令啟動就什麼都沒有。

王任賢批評，新冠肺炎的檢測試劑遭到延誤也來自於陳時中，檢測試劑包含抗原與抗體，前者要在醫院採檢，結果現在由海關檢測，後者很難發展出來，如今一切由陳時中說了算，台灣形同進入動員戡亂時期。

至於是否建議台灣全面普篩，王任賢坦言，醫院要篩檢都很困難，遑論普篩，他不想講得太難聽，不敢說是政府要隱匿疫情，由於普篩易出現假陰、假陽，因此他不建議普篩。

另外，國民黨智庫副董事長連勝文表示，邊境重啟比邊境關閉更困難，若台灣邊境持續未解封，恐影響觀光、零售、餐飲業的生計，同時他也好奇國家編列給本土疫苗研發的預算是否足夠，並點名國民黨立委蔣萬安回答。

蔣萬安說，邊境解封與否，牽涉到疫苗研發進度而定，以及未來新冠疫苗研發成功出爐後，至少有多少人需要接種疫苗，才可達到全體免疫效果，根據南韓推估涵蓋率要達62％，類比台灣就需要1400萬劑，若到時候台灣人無法接種疫苗，不單衝擊觀光，也影響經貿人才交流與國力等問題。

(中時 )