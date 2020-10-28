台南市官田國小推行食農教育，由六年級同學教幼兒園小朋友種草莓，傳承經驗。（台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小推行食農教育，在校內快樂農場建造一座溫室，近日氣候開始轉涼，又到食農課種草莓季節，今年學校特別安排有種植草莓經驗的六年級同學，教幼兒園小朋友種草莓，傳承經驗，幼兒園小朋友童言童語說，希望草莓趕快長大可以採來吃。

官田國小校長王全興表示，昨天特別由六年級15名大哥哥、大姊姊指導幼兒園大班13位學弟妹，在校內幼兒園專屬溫室「官光小田地」栽種200株草莓，希望傳承六年級學童經驗，讓幼兒園小朋友體驗親自種植草莓的樂趣。

今年學校挑選香水、豐香及香水的雜交兩個品種草莓苗200株，由學長姊們從整土、施肥開始進行指導，一對一教幼兒園小朋友將草莓苗種到草莓園中。

六年級的曾帛群同學說，指導學弟妹種草莓非常有成就感，不僅學弟學會了，自己也複習過去的經驗，非常值得。幼兒園的小朋友也謝謝大哥哥、大姊姊的教導，希望草莓趕快長大，要和同學一起吃好吃的草莓。

(中時 )