袁惟仁大姊深夜突開炮。(取自臉書)

獨/袁惟仁兒首談父子情 嘆無法相見但回憶美好

52歲知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，前年10月才因在上海跌倒，頭部受傷引發腦溢血中風，同時還被查出腦部有腫瘤。正當外界都以為他在台東休養復健中，狀況不錯，昨日又驚傳他因跌倒再度入院，目前人還在加護病房中，他的二姊也透露袁惟仁昏迷指數已從3進步到6~7，狀況還算穩定。

不過正當外界紛紛為袁惟仁加油集氣，盼他能度過這一難關，袁惟仁的大姊袁藹玲今(28日)凌晨突在臉書PO文，開炮袁惟仁對與前妻陸元琪所生的一雙兒女百般疼愛，但這2年他們卻對袁惟仁不聞不問，甚至以「寡廉鮮恥」這4字來形容陸元琪兒女行為。

「每個人和自己家人的關係都是獨一無二的。 如果一個人不願意見自己的父親，或不承認自己有父親，甚或認他人為父，那是他的權利。我十分尊重這份權利。但在漠不關心、不聞不問、不孝順、甚至不承認的同時，可以對外界不時地眉飛色舞、滔滔不絕地發表自己對父親的思念，不知居心為何？」

袁藹玲更直言，任何人若言行不符，說一套做一套，是否做人做得很荒謬？是否會讓你聯想到寡廉鮮恥的形容詞？

其實袁惟仁兒子袁義個性孝順又貼心，知道媽媽獨力養大他與妹妹不容易，除了開始接案子打工當攝影師，也開始在臉書賣起衣服，幫忙分擔家計。

他先前接受《中時新聞網》專訪，被問起與爸爸還有聯絡嗎？他坦言會透過跟姑姑傳訊息，知道爸爸近況。那想跟爸爸連絡嗎？袁義說當然想啊，但很多事情停留在這時候其實也是蠻美好的，一席話似乎藏有苦衷。

(中時新聞網)