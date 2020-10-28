2020年第三季國泰房地產指數，28日正式出爐！調查結果顯示，全台七都，第三季房價表現，桃、竹、中市，同步反跌；其餘各都，多持穩或上漲，其中尤其以台北市上漲5.06％最多。

最新出爐的國泰房地產指數顯示，第三季全台七都房價，總體來說，相較上一季價量俱漲，相較去年同季，則是價漲量穩。

第三季開價中幅上漲，議價率中幅擴大，成交價小幅上漲；推案金額維持穩定、推案戶數小幅增加，銷售率小幅增加，成交戶數中幅增加。

至於各都相較去年同季的年漲跌幅表示，台北、高雄，第三季成交價表現穩定，其餘地區均上漲；本季成交量，桃園、台南增加，雙北、新竹穩定，台中、高雄減少。

另外在辦公租金方面，國泰辦公室租金指數最新調查顯示，第三季開價及議價率部分，各地區較上季皆維持穩定；空置率部分，南港科技園區較上季微幅上升，其他地區較上季皆維持穩定。

展望未來辦公市場趨勢，預期由於2021年新供給已預租完畢，2023年起南港區大量體陸續完工，新供給釋出，信義、南港核心區辦公室租賃將面臨高度競爭；受疫情影響，共享（彈性）辦公室需求成長、增租計畫趨緩；因新供給有限，預期新續租價格仍將維持、空置率持平，後疫情時代空間需求仍待觀察。

(工商 )