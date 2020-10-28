美國大選在即，受到候選人家族醜聞牽累、以及不斷爭議的事件頻傳，選情不確定性再升。面對選舉前後的金融市場，投信法人認為，鑑於第二季企業財報發表後，基本面未如預期嚴重，美國以及歐洲大多數企業獲利優於預期比例創10年來最高，且投資人對企業債券的需求持續強勁，看好投資級公司債的後市表現。建議以環球收息債產品核心布局投資級，並策略布局歐洲和新興市場的高收益債，會是不錯的選擇。

先前鑑於民主黨候選人拜登（Joe Biden）在大選具有領先優勢，而民主黨若勝選擇可能意味著更高的公司稅，投資人本就擔心影響市場表現；惟近期其家人電子郵件事件延燒，雙方支持度拉近，似乎又讓選情可能有所變動。除此之外，新冠疫情的大流行仍然持續，目前尚無疫苗也缺乏有效的治療方法，新增病例持續上升，也影響經濟表現。

施羅德環球收息債券產品經理林良軍表示，整體債市表現良好，投資人對投資級企業債券的需求持續強勁，吸引大量資金流入。由於美國高收益債漲多後價值面偏貴，因此較為看好歐洲和新興市場的高收益債投資機會。整體而言，以複合型債券、策略性布局環球收息債產品，會是較佳的方式。

首先探討整體企業債的部分。隨著第二季企業財報季結束，正是評估新冠疫情（Covid-19）影響企業信用基本面的良機。儘管企業獲利於第二季急劇下滑，但美國和歐洲大多數企業獲利優於預期的比率創10年以來最高。

林良軍分析，這意味基本面惡化情形可能未如預期嚴重。由於企業已提高現金準備，即使未來獲利下降，其償債能力已大幅改善。但企業債信基本面仍有不確定性，且經濟復甦緩慢也會令人擔憂企業的償債能力。低信評的企業基本面較為惡化，未來可能較難以生存。

至於投資級企業債。今年以來至8月底，美國投資級債發行量已接近1.5兆美元，為去年同期兩倍；但歐洲投資級債的發行量僅剩20％。美國投資級債發行量增加，反映企業正善用低利率再融資；但觀察到歐洲投資級企業的利息保障倍數9.5倍，高於美國的7.5倍，表現非常強勁，主要是因為歐洲投資級企業的平均債務成本下降幅度較快。

美國和歐洲投資級企業，目前現金佔資產比率處於歷史最高水平，約為6％。展望未來，只要新冠疫情不確定性持續存在，企業就可能繼續持有額外的現金。對於債市投資人而言，這無疑是一個正向發展，因為更高的現金餘額可以提高企業償債能力和彈性。

但另一方面，美國高收益債企業槓桿率於近兩季急劇上升，且同期美國高收益債的發行量較不活躍，這反映投資人對高收益企業債的需求減少。此外，無論美國或歐洲的高收益債的利息保障倍數都雙雙降低。高收益債企業的不穩定情況顯而易見，而較小型的企業，可受惠於低利率利多並不如跨國大型企業。此外，能源產業於高收益市場中的佔比也較大，這代表低油價對高收益債的基本面有較大的負面影響。

施羅德（環）環球收息債券基金基金經理人Julien Houdain持續看多債市展望，但由於全球經濟仍陷新冠病毒危機和經濟衰退的陰霾中，建議應慎選債券發行商，並對短期內可能產生較大的波動保持警覺。

以他所操作的基金為例，看好具有防禦性且高品質的企業如住宅房地產、主順位優先金融債，持續降低在基本工業、商品和循環性消費的部位。維持對歐洲較高的投資部位，特別是歐洲恢復基金大幅增加投資人對歐洲市場的積極樂觀情緒，歐資企業債券持續提供高品質、具價值且相對安全投資機會，例如歐元BBB評級債券的利差仍高於其歷史中位數水平。

另外，新冠疫情帶來深遠的長期變化，投資團隊也持續在選債過程中找出新的投資主題，或者從當前環境中受惠的產業和發行商，例如通訊和醫療產業等。

(工商 )