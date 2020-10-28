為讓孩童親近藝術美學，公視兒少動畫影集《妖果小學堂》授權影像IP，與臺南市美術館跨界合作，7月規劃「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」，以擴增實境（AR）技術推廣修復技藝科普知識；搭配展覽也開發「藝起遊南美」桌遊，將在11月上市。《妖果小學堂》也在萬聖節（10月31日）出動水果奶奶及妖怪大偶，前往南美館1日快閃，陪伴大小朋友歡度萬聖節。

南美館表示，「藝起遊南美」桌遊中的畫作遊戲卡牌涵蓋許多耳熟能詳的藝術家，也以臺南市美術館藝術家專室展覽中的藝術家為主，包含陳澄波、郭柏川、許武勇等人；題材分為臺南、風景、花卉、花鳥、人像、靜物等，媒材則有水彩、素描、油畫、膠彩、水墨等，希望在玩樂的過程中，引發學童與家長探索藝術、了解南美館的好奇心。

《妖果小學堂》製作人林瓊芬指出，玩家可以在「藝起遊南美」桌遊中扮演《妖果小學堂》的熱門角色，透過多人互動的方式，認識南美館獨特的典藏與藝術品修復的重要性。「藝起遊南美」桌遊上市資訊請上「臺南市美術館」官網查詢，10/31南美館、11/1日月潭活動詳情請洽詢《妖果小學堂》粉絲專頁。

《妖果小學堂》動畫影集中的校長「白鹿爺爺」角色取材自日月潭的水鹿傳說。（公視提供）

「藝起遊南美」桌遊中的畫作遊戲卡牌涵蓋許多耳熟能詳的藝術家，玩家可以扮演《妖果小學堂》的熱門角色，認識南美館獨特的典藏與藝術品修復的重要性。（公視提供）

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