蕭中正醫療體系總裁兼院長蕭中正與夫人藍英美。(記者葉文義攝)

「我從來沒有想過，有朝一日我竟然會從醫師變總裁，感恩所有幫助過我的貴人，尤其是我的太太、家人...我覺得自己真的老好命...」，行醫生涯將近一甲子、接生紀錄高達2萬名新生兒、被在地人封為板橋婦產科三大名醫之一的蕭中正醫療體系總裁兼院長蕭中正，在10月28日時報出版社傳記系列「中正醫路—從醫師到總裁」新書發表會上感性地表示。

蕭中正說，透過寫書立傳回顧，記錄了自己倒吃甘蔗、漸入佳境的專業行醫生涯，他期盼所有見證過他努力過程的親朋好友，都能收到他誠摯的感謝，也希望自己一生懸命的白袍故事，能給年輕一輩啟發與參考。

蕭中正透露，當年為了跟在名師身邊學習世界一流開刀技術，他勇於拒絕其他醫院「七兩金挖角」，寧願死守一個月台幣三百元的微薄薪水，直到今日，他仍留著恩師徐千田親筆題字「婦產科權威」的開業祝賀匾額，時時提醒他莫忘初衷。

在那個健保尚未上路、看病自費的時代，蕭中正秉持「視病猶親」的理念，醫病關係良好，包括他經常對病人和家屬衛教超過半小時、病患手頭困難繳不出錢就不收費、保住孕婦差點「被流產」的胎兒...等，對照今日病患上大醫院看病不到三分鐘就結束、醫病關係緊張，形成強烈對比。

台大醫學院附設癌醫中心醫院副院長王鶴健指出，醫療是一個特殊行業，尤其是外科，師徒制的醫師養成教育是核心，蕭中正前輩在當年舊制度下，擔任值班醫師時最痛恨「平安夜」，就是「平平安安，一整個晚上都沒有半個疑難雜症上門，少了臨床練習機會」，他很感佩前輩醫師追求醫術卓越，以及專業奉獻精神。他認為，台灣醫護人員專業的自我要求，加上良好的醫療訓練，配合台灣完善的健保制度，才造就台灣今年抗疫有成，博得全世界讚賞的主因。

面臨少子化浪潮、健保上路、醫院大型化等巨大衝擊，跟蕭中正同一代的醫師同業們逐漸凋零，蕭中正本人一度也萌生退意，所幸在另一半藍英美女士的鼓勵打氣，以及集團營運長蕭乃彰高瞻遠矚的擘畫下，率先切入呼吸照護、洗腎等慢性醫療長期照護，並在新北市三峽，打造全台灣第一家「醫養結合」的清福醫院，在跨界整合醫療與養護方面，蕭中正醫療體系實務經驗豐富，可說是台灣邁向高齡化國家的最佳模範。

這十幾年來，蕭中正、蕭乃彰父子聯手，把蕭中正婦產科專科醫院，成功轉型為蕭中正醫療體系，旗下擁有醫院、診所、物理治療所、居家護理所、藥局、交通運輸車隊、以及醫藥實業公司，集團旗下擁有數百名員工、承擔著數百個家庭的未來，企業責任重大。

中研院院士魏福全表示，蕭中正洞悉到健保制度、少子化以及醫院大型化的衝擊可能給開業婦產科帶來的衝擊，早在二十多年前就有了跨業經營的理念，並進行應有的準備，終究造成今天成果斐然的醫療志業。

負責執筆的傳記作家吳佳晉表示，在漫長寫作過程中，有兩件令她印象最深，第一，她相當敬佩蕭中正活到老學到老，證照考不完，第二，蕭中正是一個「在醫院大院長、在家疼某小男人」，蕭中正與夫人藍英美栽培三位子女一門杏林英傑，吳佳晉笑說，用「杏林神鵰俠侶」來形容蕭中正藍英美這對夫婦，當之無愧。

趁著傳記發表的當天，蕭中正、藍英美在台上感謝所有到場的醫界、學界、政界、企業界、媒體界朋友的愛戴與照顧，此外，包括中央研究院院士魏福全、前考試院院長伍錦霖、前衛生福利部部長林奏延、新北市醫師公會理事長周慶民、財團法人徐千田防癌研究基金會執行長徐美玟、勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲等醫界學界政商人士，親臨現場獻上祝福。

(旺報 )