台南市東門中隊義消辦自強活動25日到屏東，而行經枋寮鄉中正大路時，遇上警方因應北上車流量大實施分流、需右轉進沿山公路，但李姓遊覽車司機不遵守指示在原地停留3分鐘造成交通大打結，且期間不僅與警方爆發激烈爭執，事後還向台南市議員蔡旺詮投訴質疑屏警執法過當，但枋寮警分局澄清，是司機爆出口還開車逼近副所長，全案已依妨害公務罪嫌送辦。

據了解，民進黨籍台南市議員蔡旺詮接獲民眾陳情指出，當時原要直行的遊覽車司機，已經聽從警方指示右轉，不料執勤員警竟情緒失控，不僅把司機上銬逮捕，車掌小姐也慘遭勒頸受傷，且全車30多人還在路邊空等4個多小時。

對此指控，枋寮警分局澄清是「司機爆出口還開車逼近副所長」。警方指出，25日17時20分許在枋寮鄉台一線中正大路與沿山路口發布實施分流，並通知警廣、交通隊，而枋寮所副所長曾力展於17時45分許在該路口執行勤務時，遇上李姓司機不滿警方實施調撥分流措施，任意將滿載乘客的遊覽車停在現場達3分鐘。

警方說，李姓司機不往前行駛也不依照指示行駛沿山公路分流，由於當時北上內獅至水底寮路段車多壅塞， 車流約有1500輛，導致交通大打結，員警梁棠碩、方致舜立即上前告知司機儘速靠右向前行駛，而副所長曾力展也上前引導該車先行停於路旁，不料李姓駕駛疑心生不滿故意將車輛逼近副所長。

曾員向李告誡此行為恐有觸法疑慮，沒想到，李姓駕駛不從還對曾員辱罵：「大聲殺小啦」等字語，且攔停該車後李姓駕駛依舊不配合又對曾員罵：「幹」，全案依妨害公務罪逮補。

枋寮警分局表示，當時考量遊覽車乘客仍於現場且未用膳，短時間內恐無法尋找代班司機，對於駕駛涉嫌妨礙公務部分立即請示檢察官並於19時50分許獲檢察官准予不予解送，而對該駕駛不服從交通警察指揮部分，以違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款，予以告發。

(中時 )