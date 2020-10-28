國民黨青年團團長陳柏翰（前右）因表態參加台灣同志遊行引發黨內反彈，陳28日再度出面表示，青年團將如期參與遊行，強調報名過程非上級授意，完成報名手續後才向黨中央報備，屆時將邀請曾為同婚發聲的黨籍立委、歷任青年團長一同出席。（郭吉銓攝）

青年團將如期參與遊行，強調報名過程非上級授意，完成報名手續後才向黨中央報備，屆時將邀請曾為同婚發聲的黨籍立委、歷任青年團長一同出席。（郭吉銓攝）

國民黨國際部今天舉辦第二場「民主沙龍」，邀政大法學院副教授廖元豪暢談社運經驗。廖元豪表示，他那個時代的年輕人、社運界都討厭國民黨，反對執政黨、反政府是正常的，哪像現在所謂的「覺青（覺醒青年）」都一面倒地歌頌「執政黨好棒棒」，他覺得很奇怪，因為這種現象只有共產黨的文化大革命才會出現。

他也建議國民黨，至少要和社運團體站在一起，證明自己也有進步的正義力量，不是全然保守。

廖元豪演講時一開始就說，30年前他參與社運活動，社運界的青年都是「反對執政黨、監督執政黨」。過去國民黨執政時，這些人都是社運人士，但輪到民進黨執政，很奇怪的是，這些人有很多都變成綠營智庫的一份子。

廖元豪也指出，民進黨發起的「靠北左膠」，就是利用一群年輕人去幹譙另外一批不滿政府的年輕人，因為民進黨執政了，因此對一些因環保、正義等議題出來抗爭的年輕人都稱之為「左膠」，要避免閒雜人等插手公共事務。

廖元豪說，其實30年前他就曾反對軍人組閣，罵過當時的總統李登輝和行政院長郝柏村，「總統就是要給人家罵的，哪有像現在，都不能罵的？」解嚴之後他也夜宿抗爭過刑法100條，其中對於涉及共產主義和顛覆政權即便是和平行動也要被抓起來，這當然要站出來反對。但批評政策歸批評政策，如果他們當年做出某件對的選擇，他現在仍會保持敬意。

他也舉例，當年他讀東吳法律系，曾和陳師孟一起抗爭過，「但現在他們變成什麼樣子」？

廖元豪指出，或許社運界比較綠，不跟國民黨做朋友，也可能是國民黨太保守、不懂合作，社運團體幾乎沒有跟國民黨交朋友的經驗。他近年反思，立場比較藍的朋友常對於社運不以為然，認為都是綠營的側翼，也許大多是事實，但講這些都沒意義，重點是為什麼國民黨一直是社運的敵人？他並不覺得國民黨真的反對勞工運動、人權運動。

他表示，社運常會在兩黨之間找縫隙，找一個政黨做策略性合作，但跟國民黨卻很難合作，因為國民黨做什麼事情都要考慮周全，社運卻不跟你來這套，工運就站在工運這邊，不管什麼勞資和諧，因此國民黨總是跟進步運動絕緣，連假裝熱情或策略性熱情都沒有，導致什麼都不敢做。

廖元豪舉例，國內第一個辦理同志遊行的人就是馬英九，當時民進黨除了前立委尤美女之外，有幾個人支持？民進黨執政，從頭到尾要的就是伴侶制度，但也不敢講，從2016年被罵到2018年，但為什麼最後功勞都變成民進黨的？為何現在就可以變成同志救主？國民黨應該檢討。

廖元豪說，國民黨可以繼續保守溫和，但找到進步的趨勢，社運團體是可以合作的，他相信國民黨也有社會正義的概念，「至少要跟人家站在一起」；社運團體或許是少數，但確實能引領風潮，也能證明國民黨不是完全的保守，現在國民黨是國內第一大在野黨，應主動聲援各個社運團體、尋求各團體支持。民進黨是用「信仰」做事，最後成功；國民黨則太「理性」，他認為國民黨應該「先求有，再求好」，否則永遠離社運團體太遠。

(中時 )