高雄市旗美地區獅子頭圳遭人丟棄農藥導致呈現紅色廢水污染，高雄市政府環保局27日傍晚接獲通報後，立即派稽查人員到達現場採樣檢測，目前水色已恢復正常。（高雄市政府環保局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市旗美地區獅子頭圳遭人丟棄農藥導致呈現紅色廢水污染，高雄市政府環保局27日傍晚接獲通報後，立即派稽查人員到達現場採樣檢測，目前水色已恢復正常。但有網友對此十分不滿，直言這種恐怖景觀把觀光客都嚇跑了，並感嘆，「現在的高雄Who cares？」

對於獅子頭圳遭汙染變紅，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》今發文表示，把觀光客嚇光光，「獅子頭？！紅色的河？！」並指出，高雄搞成這樣，治安亂、光復天坑、恐怖景觀，誰敢來觀光啦？

該粉專也PO出相關照片，並在圖中寫道，血流成河又怎樣，6月6日前萬事怪韓國瑜的那些人去哪裡了？怎麼都沒人呼喚其邁一下？「現在的高雄Who cares？」

網友們也留言回應，「那誒差這多....不要在說誰當市長都一樣了啦」、「來高雄跟訪地府差不多的概念連血池都有啦 完成度很高啊」、「以前說高雄會繁榮進步是個謊話，現在簡直是個笑話。」

對於獅子頭圳遭汙染變色，高市環保局於27日傍晚接獲民眾通報旗美地區獅子頭圳遭紅色廢水污染情事，環保局立即派稽查人員會同農田水利會、警方等人員前往現場稽查，發現排溝內遭棄置農藥(加保扶)，導致水圳內水色變成紅色。

環保局表示，旗山區獅子頭圳屬高屏溪上游水污染管制區，為一條灌溉渠道，經查沿線種植水果等農作物，無污染工廠，水質良好，然而不肖人士竟將農藥任意棄置，導致河川染成紅色，該農藥遭棄置流入水體，將對於水生生物造成危害。

環保局也呼籲，勿以身試法，尤其位於水污染管制區內任何使用農藥、化肥或棄置污染物、飼養家禽等足使水污染行為，皆觸犯水污法30條，若投棄毒物或其他有害健康之物污染河川或其他水體者，將為涉刑法，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金，該局也將持續針對偏遠水污染管制區加強巡查，以確保河川水質。

#有市長_拼光光 把觀光客嚇光光~ 獅子頭？！紅色的河？！ 高雄搞成這樣，治安亂、光復天坑、恐怖景觀，誰敢來觀光啦？ #高雄 #陳其邁 #農藥 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年10月27日 星期二

(中時新聞網)