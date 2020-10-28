曾姓孕婦28日駕駛紅色BMW GT轎車，行經台中市南屯區文心南路時，疑闖紅燈先撞上行駛在永春東路的貨車，再波及1輛轎車；貨車被BMW撞上後，衝過文心南路安全島，又波及對向車道休旅車與公車。警方指出，曾女BMW車頭、車身嚴重毀損，7人受傷送醫；21歲薛姓貨車駕駛顱骨骨折有生命危險，曾女與肚中胎兒無恙，全案正由警方調查處理中。

警方調查，31歲的曾姓孕婦，28日下午1時許，開車沿南屯區文心南路往南方向行駛，行經永春東路口時；疑因闖紅燈先碰撞行駛在永春東路的貨車後，曾女車再撞在永春東路停等紅燈的轎車。貨車遭到撞擊後，衝過文心南路安全島，碰撞在對向行駛的休旅車與公車，造成7人受到輕重傷。

警方表示，有6名送到林新醫院，曾姓孕婦懷孕29周，經婦產科檢查後肚中胎兒無恙；傷口經處理後離院，後續再就近到婦產科追蹤即可；唐姓乘客全身多處傷，左側肋骨骨折意識清楚，收治胸腔外科病房住院觀察，其他4名傷患傷勢輕微處理後已離院。

警方指出，送到中山醫學大學附設醫院的薛姓貨車駕駛，全身多處擦挫傷，頭部重創、顱骨骨折，意識不清；目前送外科加護病房觀察中，有生命危險。經查曾女與其他車主都無酒精濃度，肇因初判疑為違反號誌；警方將依法告發，無辜被撞的車主是否提出傷害告訴，全案正由警方協助處理善後中。

(中時 )