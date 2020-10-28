海中搜救艇RB-02於2020年除役，戍守邊防近20年戰功無數，號稱「海中不倒翁」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

海中搜救艇RB-02於2020年除役，戍守邊防近20年戰功無數，號稱「海中不倒翁」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

海中搜救艇RB-02於2020年除役，戍守邊防近20年戰功無數，號稱「海中不倒翁」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

海中搜救艇RB-02於2020年除役，戍守邊防近20年戰功無數，號稱「海中不倒翁」，未來將以新的面貌登場，預計於31日「第一屆臺灣科學節」開幕當天在海科館開放參觀。

海科館指出，RB-02艇屬於自動扶正艇，長19公尺，寬5.6公尺，主要執行海上搜救任務，具海上消防及拖救船隻能力，其中最特別的是船體猶如「不倒翁」，在海面上傾倒翻覆時，能10秒內自行翻正，有效提升海上救援能量，此外，船上還配備有水上摩托車，具高機狀性，吃水淺等特性。

RB-02艇服役期間戰功顯赫，2018年海巡署的雷操手發現一艘在新北市瑞芳外海行駛的漁船，航跡十分可疑，立馬通報RB-02艇前往查緝，在海巡人員搜索下，查獲走私香菸多達300箱，總數達15萬包；2019年曾發生火燒船意外，RB-02艇接獲報，火速抵達現場，最後與海巡艦艇一起將30名船員及釣客全數救起。

海科館長陳素芬表示，RB-02艇服役期間，船體長期浸泡在水下，外觀有污損及藤壺等生物附著，為讓民眾能一窺昔日雄風，將RB-02艇拖運至八斗子船廠進行船隻保養維護，希望能將其救援英姿帶給民眾，展示日期將配合第一屆臺灣科學節開幕，31日一同登場。

(中時 )