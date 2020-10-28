張女騎車自撞路旁3輛機車及一輛汽車，造成汽車受損，機車歪斜，自己也摔倒。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市一名20歲張姓女子，27日中午行經大里區工業九路142號前時，撞上路旁3輛機車及一輛汽車，張女也倒地，附近民眾趕來幫忙，不過張女未報案就騎走了，警方聯絡張女到案表示，她有留紙條給幫忙的男子，並未肇逃，霧峰分局交通分隊表示，張女未依規定處理，仍須處以1千至3千元罰鍰。

20歲張女，27日中午11時40分騎車行經大里區工業九路142號前時，不知何原因撞到路旁停放的三輛機車及一輛汽車，三輛機車被撞倒地，汽車較嚴重，左後方向燈被撞破，左後葉子板凹陷，張女本身也倒地，物品散落一地，附近一男子出來關心，幫忙撿拾物品、牽起車子，張女整理後，隨即騎車離去。

據了解，附近另有民眾報案，霧峰分局交通分隊員警到場後，張女已不在現場，員警只得先通知被撞車輛車主，並跟據監視錄影帶，於28日上午聯絡到張女到案說明，當時該男子出來幫忙，並催促她去就醫，當時以為他是車主，所以有留下聯絡資訊的紙條給該男子，離開後自行就醫，並不是故意肇逃。

霧峰警分局交通分隊指出，張女肇事後未報案就離開現場，雖是誤會該幫忙男子就是車主，且有留下聯絡資訊，表示願賠償，但依道路交通管理處罰條例第 62 條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣一千元以上三千元以下罰鍰（張女未報案即是未依規定處置）；而若是逃逸者（張女未逃逸），則吊扣其駕駛執照一個月至三個月。

(中時 )