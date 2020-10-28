中捷董事長林志盈強調，他的薪資和特支費比照公務員，獎金比照同業，過去的董事長等高層都有領獎金。（陳世宗攝）

台中捷運綠線未通車已虧損9億，預期未來恐至少再虧10年。市議員周永鴻等28日痛批中捷公司，明知未來將持續虧損，董事長等高層竟坐領年終獎金，還編出國考察費根本是「自肥」。中捷董事長林志盈強調，他的薪資和特支費比照公務員，獎金比照同業，過去的董事長等高層都有領獎金。

周永鴻指出，中捷開始營運後就要面對虧損問題，假如已有虧損且未來也確定持續虧損，公司高層憑什麼領年終獎金？他體恤基層員工辛苦，領獎金也是應該，但管理高層在已預期公司會長期虧損下，應該要節流，卻還編列特支費和獎金給自己，他無法接受。

周永鴻表示，包括交通局公共運輸與及捷運工程處明年編列「考察日本東京地區地鐵系統、轉運站及各項轉乘設施因公出國旅費」29萬元；中捷司編列「香港地鐵公司交流參訪」，只有安排4人預算卻達21.8萬。香港考察1人旅費居然要超過5萬元，是業務考察還是高層旅遊？中捷應刪除不合理旅費。

中捷公司說，該公司董事長及總經理薪給標準是經董事會議審議通過，並報市府核定，給薪均依規定辦理；去年董事長及總經理比照公務員支領1.5個月年終獎金，沒有考核獎金；員工年終獎金1.5個月，另有考核獎金1個月。

林志盈強調，中捷公司董事長薪資跟其他捷運公司比可能是最低，即便薪資沒有特別好，台中是他的家鄉，他會努力讓綠線順利通車，讓市民以捷運綠線為榮；他勉員工「沒賺到錢也要賺到掌聲」，會努跟員工一起拚出成績。

中捷公司統計，今年虧損預算數為8.09億元，在努力撙節開支及開源節流下，預計虧損將大幅縮減為5.5億元。

(中時 )