大陸都更商機大 每年市場上看10兆人幣 19:422020/10/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸城市更新每年市場將迎來10兆元的大賽道。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在大陸，城市更新對房企來說已是一片廣闊的藍海。據測算，大陸房地產總市值已超過300兆元(人民幣，下同)，按每年2％的城市更新速率計算，城市更新迎來6兆元級市場。 大陸住建部統計數據顯示，截至今年上半年，全大陸共有老舊小區約有17萬個，涉及居民超過4200萬戶，建築面積約為40億平方公尺，初步估算的投資額將高達4兆元，集中分布於北上廣深四大一線城市以及西安、武漢、天津等二線城市。 隨著總市值的不斷增加以及存量轉化率的持續提升，最終大陸城市更新每年市場將迎來10兆元的大賽道。 (旺報 ) #城市 #大陸 #市場 #10 #總市值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀念平台－解析大陸出口管制政策及對台商影響 04:102020/10/28 專題周報 陸經濟撐腰 大中華基金受寵 04:102020/10/28 投資理財 瑞芳主題式「地政專車」10／30出發 14:522020/10/28 區域情報-新北 兩岸同根，祈福同心 2020媽祖秋祭大典暨兩岸祈福儀式在大陸青島舉辦 15:032020/10/28 兩岸 新竹「竹塹三態子守護祭」登場 一起到菜市場看展 14:562020/10/28 寶島 深交所主板中小板 傳合併 04:102020/10/28 全球財經 游盈隆：聽證會場景 比美麗島大審更糟 04:102020/10/28 政治要聞 企業省錢辦尾牙春酒 台北亞都麗緻大飯店3招攻略 09:422020/10/28 財經 黃復興「榮民之夜」10／30登場 女超人許淑華表演甜蜜蜜 10:292020/10/28 政治 成渝雙城記 台商好機會 04:102020/10/28 論壇廣場 兩岸熱門新聞 共軍在廣東演練新型防空武器 瞬間形成火力網 - 兩岸 陸中醫專家：新冠病毒已變異 有2個新特點 - 兩岸 考古首見 1500多年前的北魏皇帝祭天遺址出土 - 兩岸 懷疑前妻外遇「狠殺拋井」！警竟替他洗白稱「展現男子氣概」挨轟 - 兩岸 批去中國化 國台辦：心疼台灣孩子 以後連關聖帝君都不知 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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