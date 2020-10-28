在大陸，城市更新對房企來說已是一片廣闊的藍海。據測算，大陸房地產總市值已超過300兆元(人民幣，下同)，按每年2％的城市更新速率計算，城市更新迎來6兆元級市場。

大陸住建部統計數據顯示，截至今年上半年，全大陸共有老舊小區約有17萬個，涉及居民超過4200萬戶，建築面積約為40億平方公尺，初步估算的投資額將高達4兆元，集中分布於北上廣深四大一線城市以及西安、武漢、天津等二線城市。

隨著總市值的不斷增加以及存量轉化率的持續提升，最終大陸城市更新每年市場將迎來10兆元的大賽道。

(旺報 )