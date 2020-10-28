新冠疫情大流行使全球商業航空業都陷入困境，連帶波及到軍武工業，因為航太業與軍武經常是一體兩面。全球第3的軍武集團雷神公司(Raytheon)宣布今年勢必虧損，決定裁員2萬人，這包括集團員工與外圍承包商職位。

防衛新聞(Defense News)報導，雷神公司首席執行長格雷格‧海斯( Greg Hayes)表示，業界不景氣，使得今年的航太產業大為衰退，並且在往後幾年恐怕難以出現快速反彈，在最好情況也只是「長期緩慢的復甦」，只好裁員已減少成本。雷神公司將裁員1.5萬名員工，另減少4千個承包商職位，主要是下游公司普惠發動機(Pratt & Whitney)以及柯林斯航太(Collins Aerospace)。

海斯說：「我們判斷直到2023年，商業航空運輸才能恢復到2019年的水準。」

普惠是全世界3大發動機製造商之一，F-15、F-16、F-22、F-35使用的都是普惠發動機。不過主要的利潤來源在商用飛機，在疫情爆發後，商業航班減少，飛機需求量也下降。

根據雷神公司發布的第3季數據，普惠公司本季的營業利潤為6.15億美元，而2019年同期為5.2億美元，雖然增長了11％，但是大多數是因為F-35聯合打擊戰鬥機需要普惠F135發動機，除此之外，沒有別的利潤來源，因此比預期的利潤值要少了51%

柯林斯航太本季5.26億美元的營業利潤，但這一數字比去年同期下降了58％。

不過雷神公司的主業是飛彈與雷達，這部分彌補了部分虧損，因此該公司報告銷售額仍有147億美元，營業利潤為4.34億美元。

(中時新聞網)