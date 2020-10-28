夜市牛排攤商怒批作秀。（吳康瑋攝）

陳吉仲放話堅持零檢出店都會倒光。（吳康瑋攝）

不食人間煙火！北市食安自治條例將訂定禁止販賣瘦肉精豬肉，農委會主委陳吉仲今放話嘲諷，再繼續要求零檢出，所有牛排館都會倒店，就有立委批評，有些牛排館使用的是紐澳牛肉，不應該隨意汙衊，陳吉仲則修正成「三分之二要關店」。

對此，北市知名臨江街夜市內隱藏許多美食，除了有榮獲2019年「米其林必比登推介」的傳統老字號牛排館，還有網紅推薦的炭烤大塊牛排，每家牛排館都擁有不小的客群，其中有名林姓牛排業者受訪表示，在疫情趨緩後，每天客人都很多，自己為了讓客人吃到更好的口感，從幾年前開始就堅持只賣紐澳牛肉，就算成本比較昂貴，他也不會在意，因為安全的食材比什麼都重要，他說「所有做餐飲的應該都是這麼想的吧！」

針對陳吉仲指「堅持零檢出，就是全部牛排館倒店」，另一名傳統牛排的老闆娘，則痛批政府總是放話說什麼好、什麼不好，根本就是在作秀，她說，這條夜市裡面好幾家牛排店，都開了幾十年，據她所知，都是使用紐澳牛，對比一看，就可以明白陳吉仲太以偏概全了。

(中時 )