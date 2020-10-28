吳定謙日前宣布與圈外女友登記結婚，將於明年升格當爸，他近期忙故事工廠《我們與惡的距離》全民公投劇場版演出，他飾演人權律師王赦，與吳怡霈飾演夫妻，劇中吳怡霈有一場流產戲，讓吳定謙記憶猶新，「我選擇用一種呆若木雞的表演方式，去詮釋這種更深層的心痛」。

《與惡》劇場版共有四個結局，並開放觀眾在觀賞時進行即時投票，幾乎場場的結局都不同，吳定謙說，「面對自己的小孩離開，老婆與家人的不諒解與責難，只要觀眾選到這個結局，心中都會覺得痛苦。」直喊：「拜託觀眾不要選到這個結局。」

吳怡霈對流產戲同樣感到心痛，尤其自己沒經歷過，每次躺在手術床上，當吳定謙碰她肩膀安慰她時，就不自覺在台上崩潰大哭。她透露，彩排時兩人曾討論「劇中小孩是男生還是女生」，正當兩人都希望是女孩，感到開心同時，劇情急轉直下，流產結局「心中處於親手殺死自己小孩般的痛苦」。

吳定謙《與惡》中因專注工作，和吳怡霈溝通不良，導致夫妻失和，現實生活中他透露，「我太太的工作性質跟我很相近，所以彼此能了解互相的工作狀態，所以跟戲裡的王赦比，我相較比較幸運。」此外，他在宣布喜訊前，在該劇前進高雄演出的排練場上，跟眾演員宣告婚事，吳怡霈形容他一臉藏不住的喜悅，大夥替他感到開心。《我們與惡的距離》全民公投劇場版，北中南已熱銷超過2萬張門票，接下來2週將於桃園、新竹演出，購票請洽兩廳院售票系統。

吳怡霈（左）與吳定謙在《與惡》劇場版演夫妻。（故事工廠提供）

吳怡霈（右起）與吳定謙在《與惡》劇場版演出流產戲情節，左為劉珊珊。（故事工廠提供）

(中時 )