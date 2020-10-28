第三屆印太商業論壇（IPBF）於今(10／／28)日於越南河內採虛實整合方式隆重開幕，外貿協會與美國在台協會共同主辦台灣主題會議為「新冠肺炎台灣模式：打造醫療產業的公私部門夥伴關係」，此為台灣首次在此論壇中爭取到公開參與機會，外貿協會董事長黃志芳與台灣醫療產業知名企業敏成公司董事長古思明、緯創醫學科技副總經理莊詔仁分別於會議中發表演說，分享台灣在醫療防疫方面公私部門夥伴合作的經驗；AIT處長酈英傑在此主題會議全程參與。經濟部國際貿易局長江文若以及國內企業界代表也都到場觀看聆聽演說。

AIT酈英傑處長於會議中開場致詞，他除了讚揚台灣抗疫成功模式，他也認為台灣已成為值得信賴的關鍵材料（例如醫療設備）供應商，加上台灣是區域高科技供應鏈的中心，未來台灣在醫療設備和半導體的關鍵技術可成為美國可信賴的全球供應鏈的主要合作夥伴。

去年此時，外貿協會董事長黃志芳與AIT處長酈英傑曾共同率領台灣代表團參加第二屆印太論壇，今年的印太商業論壇，台灣首度在主題會議中登場。

貿協董事長黃志芳在演說中提到，印太商業論壇是印太地區理念相同夥伴間企業交流的重要平台，尤其是去年到今年最大的變化是疫情的大流行對全球商業活動造成嚴重衝擊，而台灣公私部門抗疫成功的模式值得分享，其中外貿協會於今年6月啟動防疫國家館(Taiwan Global Abti-Covid-19 Pavilion)，透過數位平台整合超過20家醫療機構與2,000家以上民間企業，希望打造台灣成為亞洲防疫中心，透過線上數位管道，分享防疫經驗、安排醫療視訊會議及採購洽談。未來將結合新南向政策，與印太地區之醫學專家緊密鏈結，共同推動醫療產業合作。

台灣主題時段的另外兩位演講者，由敏成公司董事長古思明介紹該公司以熔噴布開發個人防護(PPE)產品協助台灣防疫的經驗，未來將擴大到美國加州的投資設廠，也非常歡迎印太地區的企業一起合作。緯創醫學科技副總經理莊詔仁則是從智慧醫療的角度，說明台灣防疫模式中如何應用醫療大數據及人工智慧技術，結合政府醫療資源，達到公私部門資源整合的抗疫成功模式。

本屆論壇於10月28至29日在越南河內舉行兩天議程，是東協地區相當重要的活動，由美國商會與越南工商會共同主辦，討論關鍵產業(如能源、基礎建設、數位經濟、健康照護等)企業環境發展，發掘公私夥伴新機會。由於台灣首度公開參與論壇，外貿協會在國貿大樓701會議室設立台北連線會場，與越南主辦單位即時視訊連線，吸引到企業、媒體、官方前來共襄盛舉。

(旺報 )